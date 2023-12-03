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    Федотов хочет вернуться к системе «весна-осень»

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    Наставник ЦСКА Владимир Федотов после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0) выразил мнение, что стоит вернуться к системе «весна-осень».

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Нужно делать какие-то шаги. Зима у нас не наступает неожиданно и мы знаем календарно время. В декабре с нашими погодными условиями тяжело играть. С переходом мы все равно будем цеплять какие-то подобные холодные дни, но играть будем на хороших газонах.

    Раньше было хорошее выражение: "Матч состоится в любую погоду". Понятно, что это было некомфортно для болельщиков, многое не получалось. Но был азарт», — цитирует специалиста «СЭ».

    ЦСКА находится на 5-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 28 очков в 17 встречах.

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