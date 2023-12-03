Федотов хочет вернуться к системе «весна-осень»

Наставник ЦСКАпосле матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0) выразил мнение, что стоит вернуться к системе «весна-осень».

«Нужно делать какие-то шаги. Зима у нас не наступает неожиданно и мы знаем календарно время. В декабре с нашими погодными условиями тяжело играть. С переходом мы все равно будем цеплять какие-то подобные холодные дни, но играть будем на хороших газонах.

Раньше было хорошее выражение: "Матч состоится в любую погоду". Понятно, что это было некомфортно для болельщиков, многое не получалось. Но был азарт», — цитирует специалиста «СЭ».

ЦСКА находится на 5-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 28 очков в 17 встречах.