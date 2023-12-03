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    «Челси» даже в меньшинстве обыграл «Брайтон»

    «Челси» — «Брайтон»: счет матча 3:2 (2:1), обзор голов

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    Лондонский «Челси» победил «Брайтон» со счетом 3:2 в матче 14-го тура АПЛ. Весь второй тайм команда Почеттино играла вдесятером.

    Автор дубля Энцо Фернандес
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    Автор дубля Энцо Фернандес

    На 17-й минуте первый гол «Челси» забил Энцо Фернандес после передачи Бенуа Бадиашиля.

    Через четыре минуты воспитанник «аристократов» Леви Колуилл забил первый гол за взрослую команду.

    «Брайтон» смог сократить счет на 43-й минуте. Мяч забил 18-летний Факундо Буонанонотте.

    В конце первого тайма «Челси» остался в меньшинстве. За две желтые карточки был удален Конор Галлахер.

    Но даже в меньшинстве «Челси» смог забить третий гол. Его автором стал Энцо Фернандес, забивший пенальти.

    «Брайтон» смог лишь подсластить пилюлю поражения вторым голом в исполнении Жоао Педро.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Брайтон энд Хоув Альбион 3:2
    Голы: 1:0 Энцо Фернандес (17'), 2:0 Леви Колвилл (21'), 2:1 Факундо Буонанотте (43'), 3:1 Энцо Фернандес (пенальти) (65'), 3:2 Жоао Педро (90 + 2') Челси: Роберт Санчес, Аксель Дисаси, Тьяго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Леви Колвилл, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Рахим Стерлинг (Коул Палмер, 66'), Конор Галлахер, Михаил Мудрик (Армандо Броя, 81'), Николас Джексон (Ян Матсен, 72') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Адам Лаллана (Жоао Педро, 57'), Игор де Пауло (Benicio Baker-Boaitey, 84'), Йоэл Велтман, Факундо Буонанотте (Каору Митома, 57'), Билли Гилмор, Джек Хиншелвуд (Джеймс Милнер, 57'), Карлос Балеба (Паскаль Гросс, 57'), Эван Фергюсон, Саймон Адингра, Jan Paul van Hecke Предупреждения: Конор Галлахер (31'), Конор Галлахер (45'), Джек Хиншелвуд (45 + 6'), Мойсес Кайседо (52'), Игор де Пауло (58'), Энцо Фернандес (60'), Паскаль Гросс (64'), Джеймс Милнер (64'), Жоао Педро (90 + 14')

    «Челси» после этой победы поднялся на 10-е место с 19 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Брайтон» (22) — восьмой.

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