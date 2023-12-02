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    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 14-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом»

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    В центральной встрече 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток встречи прозвучит 3 декабря в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    По итогам 13-ти туров действующие чемпионы Англии расположились на второй строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков. На счету «Манчестер Сити» 9 побед, 2 ничьи и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 33:13.

    Подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли победить в двух последних матчах АПЛ. Сначала «Манчестер Сити» в сумасшедшей встрече сыграл вничью с «Челси» в Лондоне (4:4), а в крайнем туре дома поделил очки с «Ливерпулем» (1:1).

    В прошедший вторник «горожане» в волевом стиле обыграли «Лейпциг» (3:2) в Лиге Чемпионов, уступая по ходу встречи с разницей в два мяча. Эта победа позволила английскому клубу застолбить за собой первую строчку в группе.

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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 26 очков в 13-ти матчах. На счету лондонской команды 8 побед, 2 ничьи и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 25:17.

    Подопечные Энджа Постекоглу уступили в трех крайних матчах АПЛ. Все началось с разгромного поражения в 11-м туре от «Челси» (1:4). Далее «Тоттенхэм» играл на выезде против «Вулверхэмптона» и при счете 1:0 в свою пользу в итоге проиграл сопернику, пропустив два гола в компенсированное время (1:2).

    По похожему сценарию складывался матч крайнего тура против «Астон Виллы». «Шпоры» открыли счет в первом тайме, однако вновь не смогли удержать преимущество и уступили со счетом 1:2.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 4:2 в Манчестере и 1:0 в Лондоне. Всего в 10-ти последних матчах на счет «Тоттенхэма» 5 побед, «горожане» оказались сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 1.75.

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