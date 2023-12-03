«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Манчестер Сити»

Команда из Манчестера остается главный претендентом на чемпионский титул. Действующие чемпионы страны сейчас занимают второе место в турнирной таблице. «Горожане» смогли 33 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили тринадцать мячей.

В итоге в тринадцати матчах манчестерцы смогли набрать 29 пунктов. «Голубые» только на один балл отстают от лидирующего «Арсенала» и на одно очко опережают «Ливерпуль» и «Астон Виллу». Плотность высокая, поэтому вся борьба еще впереди.

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В Лиге чемпионов у действующих победителей этого турнира также все прекрасно. Команда выиграла пять матчей из пяти, уверенно лидирует в своей группе и досрочно вышла в плей-офф с первого места. Соперниками «Манчестер Сити» по группе являются «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвена Звезда».

Все прогнозы на АПЛ

Последние две игры АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы завершили вничью — с «Ливерпулем» (1:1) и «Челси» (4:4). До этого же было три победы подряд. Последнее поражение команды датировано 8 октября матчем а «Арсеналом» (0:1). Из Кубка английской лиги команда вылетела, уступив «Ньюкаслу» (0:1).

«Тоттенхэм»

Команда из столицы Англии успешно стартовала в этом сезоне, однако в последнее время результаты пошли на спад. Сейчас столичный коллектив располагается только на пятом месте в турнирной таблице. «Шпоры» 25 раз забили соперникам и семнадцать раз пропустили.

Лондонцы имеют в своем активе 26 пунктов. Они только на четыре очка отстают от лидирующего «Арсенала» и на три — от второго «Манчестер Сити» (в случае победы, как раз сравняются). Также выше лондонской команды находятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла», которые имеют на два очка больше.

Коллектив из Лондона в этом сезоне не участвует в еврокубках, а также уже вылетел из Кубка английской лиги, уступив на первой же стадии турнира «Фулхэму» по пенальти. «Тоттенхэму» можно все силы бросать исключительно на чемпионат, чтобы попасть хотя бы в тройку сильнейших.

Последние три игры подопечные Ангелоса Постекоглу неожиданно проиграли. Они уступили «Астон Вилле» (1:2), «Вулверхэмптону» (2:1) и «Челси» (1:4). До этого было четыре победы подряд и команда вовсе шла без поражений с самого начала сезона.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают поставить за 1.28.

На викторию «Тоттенхэма» дают 9.70, ничья оценена в 6.50.

Наш прогноз: обе команды забьют.

Также поставим на то, что «Тоттенхэм» не проиграет в два мяча.