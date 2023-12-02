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    «Ланс» и «Лион» выдали голевую перестрелку в матче Лиги 1 л

    «Ланс» — «Лион»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Ланс» обыграл «Лион» (3:2) в матче 14-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В 1-м тайме команды обменялись голами. На 15-й минуте «Лион» защитник Джейк О'Брайен открыл счет в матче, а на 26-й минуте форвард «Ланса» Уэс Саид сравнял счет — 1:1.

    Во 2-м отрезке, на 52-й минуте полузащитник хозяев Пшемыслав Франковский реализовал пенальти и вывел свою команду вперед.

    На 72-й минуте все тот же О'Брайен вновь сравнял счет для своей команды — 2:2.

    Спустя всего 2 минуты «Ланс» снова вышел вперед. Дубль в этом матче оформил Франковский — 3:2.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Лион 3:2
    Голы: 0:1 Jake O'Brien (15'), 1:1 Уэсли Саид (26'), 2:1 Пшемыслав Франковский (пенальти) (52'), 2:2 Jake O'Brien (72'), 3:2 Пшемыслав Франковский (74') Ланс: Брис Самба, Жонатан Гради, Кевин Дансо, Факундо Медина, Рубен Агилар (Массадио Айдара, 78'), Дейер Мачадо (Пшемыслав Франковский, 46'), Нейл Эль-Айнауи (Нампалис Менди, 87'), Салис Абдул-Самед, Давид Кошта (Адриен Томассон, 63'), Флорьян Сотока, Уэсли Саид (Морган Гилавоги, 64') Лион: Антони Лопеш, Николас Тальяфико, Деян Ловрен (Дуйе Чалета-Цар, 86'), Клинтон Мата (Саэль Кумбеди, 89'), Максанс Какере, Александр Ляказетт, Райан Шерки, Диегу Морейра Силва (Тино Кадевере, 63'), Ernest Nuamah (Мама Бальде, 86'), Skelly Alvero (Поль Акуоку, 63'), Jake O'Brien Предупреждения: Дейер Мачадо (34'), Факундо Медина (41') Удаление: Флорьян Сотока (90')

    После этого матча «Ланс» занимает 6-е место в таблице Лиги 1 с 22 очками в активе. «Лион» — на последней 18-й позиции (7).

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