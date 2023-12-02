Головин: Сейчас все складывается как нельзя лучше

Хавбек «Монако»отметил, что ему комфортно играть во Франции.

«Я выступаю за "Монако" уже достаточно давно. Первые два года были трудными, потому что мне нужно было привыкнуть к жизни в новой стране, понять, как показывать свою лучшую игру в лиге 1. Но с тех пор у меня появилась возможность показать то, на что я способен. Сейчас же все складывается как нельзя лучше.

У нас очень дружная команда, мы как одна большая семья! Так что сейчас идеальное время, чтобы показать лучшую версию себя», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

В нынешнем сезоне 27-летний Головин сыграл за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и сделал два ассиста.