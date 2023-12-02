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    Головин: Сейчас все складывается как нельзя лучше

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    Хавбек «Монако» Александр Головин отметил, что ему комфортно играть во Франции.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Я выступаю за "Монако" уже достаточно давно. Первые два года были трудными, потому что мне нужно было привыкнуть к жизни в новой стране, понять, как показывать свою лучшую игру в лиге 1. Но с тех пор у меня появилась возможность показать то, на что я способен. Сейчас же все складывается как нельзя лучше.

    У нас очень дружная команда, мы как одна большая семья! Так что сейчас идеальное время, чтобы показать лучшую версию себя», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

    В нынешнем сезоне 27-летний Головин сыграл за «Монако» 12 матчей, забил 5 голов и сделал два ассиста.

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