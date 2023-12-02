«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Англииодолелсо счетом 2:1.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Букайо Сака и Мартин Эдегор, а за гостей забил Матеус Кунья.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Вулверхэмптон 2:1 Голы: 1:0 Букайо Сака (6'), 2:0 Мартин Эдегор (13'), 2:1 Матеус Кунья (86') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Такэхиро Томиясу (Бен Уайт, 79'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко, Мартин Эдегор (Жоржиньо, 90'), Деклан Райс, Букайо Сака (Якуб Кивёр, 90'), Леандро Троссард, Габриэл Жезус (Эдвард Нкетиа, 67'), Габриэл Мартинелли (Кай Хаверц, 77') Вулверхэмптон: Жозе Са (Даниел Бентли, 23'), Уго Буэно (Мэтт Доэрти, 62'), Нелсон Семеду, Тоте Антонио Гомеш, Крэйг Доусон, Макс Килман, Жанрикне Беллегард (Пабло Сарабия, 63'), Томми Дойл (Саша Калайджич, 90'), Бубакар Траоре, Хван Хи Чан, Матеус Кунья Предупреждения: Вильям Салиба (68'), Хван Хи Чан (88')

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» набрал 33 очка и продолжает лидировать в АПЛ. «Вулверхэмптон» (15 пунктов) — тринадцатый.