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    Тренер «Ариса»: Не могу сказать, что Кокорин набрал форму в полной мере

    Футбол Арис Александр Кокорин Футбол России
    Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о форме российского форварда Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Что касается игры Кокорина, то не могу сказать, что он уже набрал форму в полной мере. Но однозначно сейчас он выглядит лучше, чем в начале, чем в игре с АПОЭЛом. Саша большой мастер, мы это увидели и в этом матче с "Рейнджерс", когда он отдал великолепный голевой пас. Это пока ещё не тот Саша, которого мы все хотим видеть, но он прибавляет, старается. Надеюсь, в скором времени мы увидим его в наилучшей форме», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне Александр Кокорин забил два мяча и сделал две результативные передачи в 11 матчах за «Арис».

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