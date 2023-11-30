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    ХИК и «Абердин» поделили очки

    ХИК — «Абердин»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций ХИК и «Абердин» сыграли вничью 2:2.

    ХИК
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    ХИК

    На голы Хассане Банде и Сантери Хостикки гости ответили точными ударами Ангуса Макдональда и Дука.

    Футбол. Лига конференций. Группа G
    ХИК — Абердин 2:2
    Голы: 1:0 Хассан Банде (16'), 2:0 Сантери Хостикка (33'), 2:1 Ангус Макдональд (41'), 2:2 Дук (56') ХИК: Ники Мяенпяя, Аапо Хальме (Энтони Олусанья, 74'), Миро Теньо, Матти Пельтола, Пюрю Сойри, Лукас Лингман, Гиоргос Канеллопулос (Перпарим Хетемай, 67'), Хассан Банде (Туомас Оллила, 67'), Топи Кескинен, Сантери Хостикка (Юкка Райтала, 67'), Боян Радулович Абердин: Келле Рус, Ричард Йенсен, Ангус Макдональд, Слободан Рубежич, Якори Хейс, Райан Данкан (Джейми Макграт, 46'), Коннор Баррон, Данте Польвара, Джек Милн (Ники Девлин, 74'), Дук (Боян Миовски, 74'), Хабиб Гейе (Эстер Соклер, 46') Предупреждения: Коннор Баррон (42'), Топи Кескинен (86'), Миро Теньо (86'), Лукас Лингман (90 + 2')

    Обе команды после этой игры лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

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