Аллегри отреагировал на слухи о том, что он покинет «Ювентус»

Наставник «Ювентуса»пролил свет на свое будущее.

«Мы всегда говорим о будущем в этот период. У меня контракт с "Ювентусом" до 2025 года. Я поладил с новыми менеджерами, у нас царит гармония. Мы вместе работаем, чтобы гарантировать, что у клуба будет хорошее будущее», — цитирует Аллегри Tuttomercatoweb.

28 ноября в прессе писали, что Аллегри может уйти из «Ювентуса» в конце сезона, а новым тренером будет назначен Антонио Конте.

После 13 туров «Ювентус» с 30 очками идет вторым в таблице чемпионата Италии.