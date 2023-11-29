ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах
  • 20:14
    • Смолов принес победу «Динамо» над «Зенитом» в первом матче Кубка РПЛ
  • 20:13
    • «Ростов» и ЦСКА не выявили сильнейшего в первом матче 1/4 финала Кубка России
  • 19:59
    • Ковальчук подпишет контракт со «Спартаком»
  • 19:00
    • «Авангард» разобрался с «Витязем»
  • 18:18
    • «Милан» может уволить Пиоли, «россонери» предложили кандидатуру Шевченко
    Все новости спорта

    Семак: Обе команды старались играть осторожно, но у «Динамо» получилось добиться результата

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1).

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Зимний футбол. Обе команды старались играть осторожно, но у "Динамо" получилось добиться результата.

    Что такое зимний футбол? Более осторожный. Больше простых действий, больше длинных передач. Мяч на морозе мерзнет, у него появляются другие свойства. Элементы, связанные с передачами, не всегда приносят тот результат, который хотели бы игроки. В этом отношении футбол был больше зимним.

    Ответный матч? Сложно представить, что будет. Может, другая команда или другой тренер будет. Поживем — увидим. За недельку до ответного матча можно было бы говорить о нем», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится теперь 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Тут не стоит ждать много забитых голов
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Команды в упорной борьбе не выявят сильнейшего
  • «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Оформит ли «Арсенал» выход в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Арсенал» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шериф — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ЛАСК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры