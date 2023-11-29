Семак: Обе команды старались играть осторожно, но у «Динамо» получилось добиться результата

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:1).

«Зимний футбол. Обе команды старались играть осторожно, но у "Динамо" получилось добиться результата.

Что такое зимний футбол? Более осторожный. Больше простых действий, больше длинных передач. Мяч на морозе мерзнет, у него появляются другие свойства. Элементы, связанные с передачами, не всегда приносят тот результат, который хотели бы игроки. В этом отношении футбол был больше зимним.

Ответный матч? Сложно представить, что будет. Может, другая команда или другой тренер будет. Поживем — увидим. За недельку до ответного матча можно было бы говорить о нем», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится теперь 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.