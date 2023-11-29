Немецкий судья Брых порвал крестообразную связку в матче Бундеслиги

Ведущий немецкий арбитрполучил серьезную травму в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Штутгарт» (1:2).

После углубленного медобследования у него был выявлен разрыв крестообразной связки колена.

«Это так, как есть. Такова жизнь. Теперь я стою здесь и рад рекорду, однако с другой стороны, я расстроен», — цитирует Бриха Sky Sports.

Судья отступился во время матча, что стало причиной травмы колена. Он не смог продолжить встречу и был заменен четвертым арбитром 28-летний Патриком Швенгерсом, для которого тот матч стал дебютом в Бундеслиге.

Интересно, что игра «Айнтрахт» — «Штутгарт» стала рекордной для Феликса Брыха. У него теперь стало 334 матча в Бундеслиге. По этому показателю он повторил достижение Вольфганга Старка, которое было установлено в 2017 году.

Календарь и таблица Бундеслиги

Обычно восстановление после разрыва крестообразной связки занимает около полугода, так что у Брыха есть еще шанс стать единоличным обладателем рекорда.