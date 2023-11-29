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    Немецкий судья Брых порвал крестообразную связку в матче Бундеслиги

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    Ведущий немецкий арбитр Феликс Брых получил серьезную травму в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» — «Штутгарт» (1:2).

    Феликс Брых
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    Феликс Брых

    После углубленного медобследования у него был выявлен разрыв крестообразной связки колена.

    «Это так, как есть. Такова жизнь. Теперь я стою здесь и рад рекорду, однако с другой стороны, я расстроен», — цитирует Бриха Sky Sports.

    Судья отступился во время матча, что стало причиной травмы колена. Он не смог продолжить встречу и был заменен четвертым арбитром 28-летний Патриком Швенгерсом, для которого тот матч стал дебютом в Бундеслиге.

    Интересно, что игра «Айнтрахт» — «Штутгарт» стала рекордной для Феликса Брыха. У него теперь стало 334 матча в Бундеслиге. По этому показателю он повторил достижение Вольфганга Старка, которое было установлено в 2017 году.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Обычно восстановление после разрыва крестообразной связки занимает около полугода, так что у Брыха есть еще шанс стать единоличным обладателем рекорда.

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