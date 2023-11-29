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    Динияр Билялетдинов: С годами пожалел, что покинул «Эвертон»

    Футбол Футбол Англии Эвертон
    Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов заявил, что спустя время жалел об уходе из «Эвертона».

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    Игрок выступал за «ирисок» с 2009 по 2012 год. Из английской команды полузащитник перешел в «Спартак», в котором играл до 2015 года.

    «С годами понял, что пожалел о переходе из "Эвертона". Но не пожалел, что перешел в московский клуб. Переход в "Спартак" не считаю ошибкой в своей карьере. Все-таки серебряную медаль получил в составе красно-белых. Не думаю, что если бы остался в Англии, все сложилось бы намного лучше.

    Почему в "Спартаке" пошел на спад? Вопрос в подготовке. Самое главное — футболист должен адаптироваться под условия лиги. Получается, не подошел стиль команды. Вот и все», — сказал Билялетдинов Sport24.

    Динияр Билялетдинов закончил карьеру в 2018 году.

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