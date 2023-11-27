Моуринью назвал главную проблему в игре Азмуна

Главный тренер «Ромы»после победы над «Удинезе» (3:1) в 13-м туре Серии А объяснил, почемудо сих пор не стал игроком основного состава.

«Это привело бы к определенному дисбалансу, учитывая то, что Дибала и Азмун не очень дисциплинированные и организованные в обороне.

Когда с первых минут играет один из них, баланс команды не страдает, но если на поле двое, мы рискуем потерять контроль.

Мне нравится, как играет Азмун, но ему все еще не хватает качеств, чтобы быть игроком моего типа при переходе в оборону. Тем не менее, он обладает потрясающими навыками», — приводит слова португальского специалиста пресс-служба «Ромы».

Азмун провел в текущем чемпионате Италии восемь матчей и забил один мяч.