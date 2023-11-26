UOL: Моуринью хочет стать тренером сборной Бразилии

может получить нового главного тренера летом 2024 года. Одним из кандидатов на этот пост стал, возглавляющий сейчас итальянскую «Рому», сообщает издание UOL.

«Особенный» не особо заинтересован в продлении контракта с джаллоросси, который истекает после окончания этого сезона. В его планах поработать с одной из ведущих сборных мира или стать тренером в Саудовской Аравии или американской MLS.

Напомним, что ранее появилась информация, что сборную Бразилии должен возглавить летом 2024 года Карло Анчелотти, тренирующий сейчас мадридский «Реал».

Другие источники сообщили, что никакой договоренности на бумаге с итальянским специалистом у бразильской федерации нет.