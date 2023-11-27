«Динамо» Махачкала — «Торпедо»: счет матча 0:2 (0:0), обзор голов

Завершился матч Первой лиги между махачкалинскими московским. Победу со счетом 2:0 в нем одержали автозаводцы.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом хозяев, но моментов было не так много. На перерыв соперники ушли при счете 0:0.

Зрители увидели первый гол лишь на 76-й минуте. Его автором стал нападающий «Торпедо» Илья Стефанович. Для него это четвертый гол в чемпионате.

Спустя четыре минуты подопечные Артема Горлова удвоили преимущество в счете. Отличился 18-летний украинский талант Роман Червяков, пришедший в «Торпедо» в сентябре.

Футбол. Россия. ФНЛ Динамо-Махачкала — Торпедо 0:2 Голы: 0:1 Илья Стефанович (76'), 0:2 Cherviakov R. (80') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Самину Абдуллахи, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Serderov S. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Александр Орехов, Георгий Гонгадзе, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Даниил Шамкин, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждение: Gromyko V. (87')

«Динамо» после этого матча пока осталось лидером Первой лиги с 37 очками. «Торпедо» (27) заняло восьмое место в первой части чемпионата.