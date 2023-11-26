Юран: Обидное поражение, «Ростов» нанес всего один удар в створ с пенальти

Главный тренер «Пари Нижний Новгород»дал послематчевый комментарий после поражения от «Ростова» (0:1) в игре 16-го тура РПЛ.

«Обидно проигрывать матч, когда один удар в створ ворот — одиннадцатиметровый. Понятно, что проиграли, во втором тайме полностью переиграли. Вопрос к пенальти в том плане, что… Не знаю, такие единоборства можно находить при угловых или доставке мяча в штрафную… Поэтому…

Сложно сказать. А в целом: сложно проигрывать игру, когда один удар в створ с пенальти. В целом на ничью наиграли, но на табло 0:1 не в нашу пользу. Остается два тура, нужно настраиваться и готовиться.

На теории я заострял внимание, что в первом круге мы провалили выездные матчи, всего две ничьи, остальные проиграли. Может быть, психология… Нужно будет проанализировать, нужно будет укрепляться. Мы хотели сегодня начать второй круг на хорошей ноте, но пеплом не будем посыпать голову, — сказал Юран в эфире "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что единственный мяч в этом матче был забит на 61-й минуте защитником "Ростова" Максимом Осипенко с пенальти.