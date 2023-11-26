ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» сдержал «Ман Сити». Борьба за титул АПЛ принимает новый оборот
  • 00:54
    • Гол Гризманна помог «Атлетико» победить «Мальорку» в матче Примеры
  • 00:44
    • «Милан» одержал минимальную победу над «Фиорентиной» в матче Серии А
  • 00:52
    • «Страсбург» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги 1
  • 22:26
    • Гол Хаверца обеспечил «Арсеналу» гостевую победу над «Брентфордом»
    Все новости спорта

    ФИФА из-за санкций не отправляет деньги за выступления игроков РПЛ на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 ФИФА РФС РПЛ Футбол России
    ФИФА из-за санкций не отправляет деньги клубам РПЛ за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

    Логотип ФИФА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Логотип ФИФА

    Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

    «Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями», — сказал Митрофанов.

    В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам 209 миллионов долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре.

    На турнире в Катаре выступили камерунский нападающий «Динамо» Николя Муми Нгамале, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежали бело-голубым. Бронзовыми призерами мирового первенства стали хорваты Деян Ловрен, который на момент турнира выступал за «Зенит», и Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • «Урал» не будет отсиживаться в обороне
  • «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Шпоры» будут сильнее бирмингемцев
  • «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры