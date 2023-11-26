ФИФА из-за санкций не отправляет деньги за выступления игроков РПЛ на ЧМ-2022

ФИФА из-за санкций не отправляет деньги клубам РПЛ за участие их игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы. ФИФА эти деньги не направляет по причине того, что наши клубы находятся под санкциями», — сказал Митрофанов.

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам 209 миллионов долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира в Катаре.

На турнире в Катаре выступили камерунский нападающий «Динамо» Николя Муми Нгамале, а также уругвайский защитник Гильермо Варела и польский полузащитник Себастьян Шиманьский, права на которых принадлежали бело-голубым. Бронзовыми призерами мирового первенства стали хорваты Деян Ловрен, который на момент турнира выступал за «Зенит», и Никола Влашич, до 2021 года игравший за ЦСКА.