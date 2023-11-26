ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 13-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Эвертон Манчестер Юнайтед
    Вся лентаСамое главное
    Шакур СтивенсонХэйни и Ломаченко легко побьют Стивенсона. Хайповый американец далеко не топ «Ман Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» сдержал «Ман Сити». Борьба за титул АПЛ принимает новый оборот Фрагмент матчаФаворит в борьбе за бронзу. «Динамо» зрелищно обыграло ЦСКА
  • 15:49
    • Стали известны стартовые составы на матч РПЛ «Рубин» — «Факел»
  • 14:22
    • «Оренбург» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
    Все новости спорта
    Антони и Фернандеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антони и Фернандеш
    Сегодня в 19:30 по московскому времени «Эвертон» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Эвертон»

    На прошлой неделе с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушения финансовых правил и клуб из Ливерпуля рухнул на 19-ю строчку турнирной таблице. Подопечные Дайча теперь имеют в своем активе 4 балла с разницей забитых и пропущенных мячей 14:17. Всего в этом сезоне «Эвертон» одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

    «Ириски» подходят к матчу с «Манчестер Юнайтед» с четырехматчевой беспроигрышной серией. За этот период «Эвертон» трижды выиграл и один раз сыграл вничью.

    В крайнем туре АПЛ ливерпульский клуб обыграл на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 3:2. До этого «Эвертон» поделил очки с «Брайтоном» (1:1), а также взял верх над «Бёрнли» (3:0) и «Вест Хэмом» (1:0).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко в 12-ти матчах и на данный момент занимает 8-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды 7 побед и 5 поражений. «Красные дьяволы» по-прежнему имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 13:16.

    У «Манчестер Юнайтед» две победы и три поражения в пяти матчах во всех турнирах. После разгромного поражения в дерби с «Манчестер Сити» (0:3) команда Эрика тен Хага одержала две победы подряд в АПЛ. С одинаковым счетом 1:0 были обыграны «Фулхэм» и «Лутон».

    Между ними был также матч группового этапа Лиги Чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» уступил датскому «Копенгагену» (3:4), ведя по ходу матча 2:0 и 3:2.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» оба раза обыграл своего соперника — 2:1 на выезде и 2:0 дома. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных дьяволов» 5 побед, «Эвертон» оказался сильнее в одной встрече и еще в 4-х случаях команды не выявили победителя.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 3.62.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры