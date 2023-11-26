Сегодня в 19:30 по московскому времени «Эвертон» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Эвертон»

На прошлой неделе с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушения финансовых правил и клуб из Ливерпуля рухнул на 19-ю строчку турнирной таблице. Подопечные Дайча теперь имеют в своем активе 4 балла с разницей забитых и пропущенных мячей 14:17. Всего в этом сезоне «Эвертон» одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

«Ириски» подходят к матчу с «Манчестер Юнайтед» с четырехматчевой беспроигрышной серией. За этот период «Эвертон» трижды выиграл и один раз сыграл вничью.

В крайнем туре АПЛ ливерпульский клуб обыграл на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 3:2. До этого «Эвертон» поделил очки с «Брайтоном» (1:1), а также взял верх над «Бёрнли» (3:0) и «Вест Хэмом» (1:0).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко в 12-ти матчах и на данный момент занимает 8-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды 7 побед и 5 поражений. «Красные дьяволы» по-прежнему имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 13:16.

У «Манчестер Юнайтед» две победы и три поражения в пяти матчах во всех турнирах. После разгромного поражения в дерби с «Манчестер Сити» (0:3) команда Эрика тен Хага одержала две победы подряд в АПЛ. С одинаковым счетом 1:0 были обыграны «Фулхэм» и «Лутон».

Между ними был также матч группового этапа Лиги Чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» уступил датскому «Копенгагену» (3:4), ведя по ходу матча 2:0 и 3:2.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» оба раза обыграл своего соперника — 2:1 на выезде и 2:0 дома. Всего в 10-ти последних матчах на счету «красных дьяволов» 5 побед, «Эвертон» оказался сильнее в одной встрече и еще в 4-х случаях команды не выявили победителя.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 3.62.