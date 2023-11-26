ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шакур СтивенсонХэйни и Ломаченко легко побьют Стивенсона. Хайповый американец далеко не топ
  • 22:39
    • Мадридский «Реал» одолел «Кадис» и возглавил таблицу Примеры
  • 22:18
    • Влахович и Лаутаро Мартинес выйдут основе в матче Серии А «Ювентус» — «Интер»
  • 21:57
    • «Рома» победила «Удинезе»
  • 21:26
    • «Манчестер Юнайтед» нанес сокрушительное поражение «Эвертону»
  • 20:16
    • «Реал Сосьедад» победил дома «Севилью»
    Все новости спорта

    Байрамян: В ворота «Пари НН» был стопроцентный пенальти

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Нижний Новгород
    Футболист «Ростова» Хорен Байрамян подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:0).

    Хорен Байрамян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хорен Байрамян

    «Момент с пенальти? Уткин сделал заброс на меня, я принял мяч и почувствовал удар по затылку. Вот вам и пенальти. Мне кажется, там не надо спорить, как по мне, пенальти стопроцентный.

    "Пари НН" — очень организованная команда, с ними всегда тяжело играть. Мы подходили к их воротам, но не доводили дело до удара. Понимали, что будет такая игра, Валерий Георгиевич Карпин нас готовил к этому. Он также сказал, что надо выиграть матч любой ценой. Слава богу, что так случилось. Мы заслужили победу», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

    «Ростов» занимает 10-ю позицию в таблице РПЛ, набрав 20 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Колорадо» не сойдет с победной дистанции
  • «Колорадо» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.42
    •
  • На своем льду ЦСКА возьмет очередные 2 очка
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Лидер Примеры завоюет очередные три очка
  • «Жирона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гояс — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Форталеза — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Болонья — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры