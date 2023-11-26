Байрамян: В ворота «Пари НН» был стопроцентный пенальти

Футболист «Ростова»подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:0).

«Момент с пенальти? Уткин сделал заброс на меня, я принял мяч и почувствовал удар по затылку. Вот вам и пенальти. Мне кажется, там не надо спорить, как по мне, пенальти стопроцентный.

"Пари НН" — очень организованная команда, с ними всегда тяжело играть. Мы подходили к их воротам, но не доводили дело до удара. Понимали, что будет такая игра, Валерий Георгиевич Карпин нас готовил к этому. Он также сказал, что надо выиграть матч любой ценой. Слава богу, что так случилось. Мы заслужили победу», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

«Ростов» занимает 10-ю позицию в таблице РПЛ, набрав 20 очков.