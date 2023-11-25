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    «Хетафе» одержал волевую победу над «Альмерией» в матче Примеры

    «Хетафе» — «Альмерия»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Хетафе» обыграл «Альмерию» (2:1) в матче 14-го тура российской Премьер-лиги.

    «Хетафе» — «Альмерия»
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    «Хетафе» — «Альмерия»

    Первый гол в этом матче гости забили уже на 7-й минуте. Точным ударом отличился нападающий «Альмерии» Ларджи Рамазани.

    На 33-й минуте у «Хетафе» получилось сравнять счет. Гол забил форвард «Хетафе» Мэйсон Гринвуд.

    На 45-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед благодаря голу нападающего Борхи Майораля.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Альмерия 2:1
    Голы: 0:1 Ларджи Рамазани (7'), 1:1 Мэйсон Гринвуд (34'), 2:1 Борха Майораль (45') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Гастон Альварес, Омар Альдерете (Даконам Ортега Дьене, 46'), Диего Рико Сальгуэро, Хосе Кармона (Оскар Родригес, 30'), Луис Милья, Неманья Максимович, Мэйсон Гринвуд (Fabrizio Angileri, 89'), Борха Майораль (Хайме Мата, 89'), Хуанми Латаса (Карлос Аленья, 72') Альмерия: Луиш Максимиану, Серхио Акьем, Эдгар Гонсалес, Чуми, Убулан Мендес (Алехандро Посо, 68'), Лукас Робертоне (Гонсало Мелеро, 76'), Серхио Аррибас (Арнау Пучмаль, 84'), Иддрису Баба, Адриан Эмбарба (Лазаро Винисиус Маркес, 68'), Лео Баптистау, Ларджи Рамазани (Marciano Sanca, 84') Предупреждения: Диего Рико Сальгуэро (24'), Омар Альдерете (29'), Pepe Bordalas (30'), Эдгар Гонсалес (52'), Лео Баптистау (61'), Ларджи Рамазани (64'), Иддрису Баба (65')

    После этого матча «Хетафе» занимает 8-е место с 19-ю очками в активе. «Альмерия» — на последней 20-й позиции (3 балла).

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