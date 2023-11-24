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    Карасев назначен на матч ЦСКА — «Динамо», Казарцев рассудит «Крылья Советов» и «Локомотив»

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 16-го тура РПЛ.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    25 ноября (суббота)

    «Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артур Федоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Зенит» — «Сочи»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Вера Опейкина; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.

    ЦСКА — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.

    «Балтика» — «Спартак»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Павел Кукуян; инспектор — Сергей Мартынов.

    26 ноября (воскресенье)

    «Оренбург» — «Ахмат»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Веретешкин; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Гвардис.

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    • «Урал» — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Олег Соколов.

    «Рубин» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

    «Ростов» — «Пари НН»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Стипиди; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Александр Колобаев.

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