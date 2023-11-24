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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 13-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»

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    13-й тур чемпионата Англии открывается матчем, в котором «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль». Начало встречи — 25 ноября в 15:30 по московскому времени. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 28 очков в 12-ти матчах. На счету «Манчестер Сити» 9 побед, одна ничья и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 32:12.

    До перерыва на матчи сборных «Манчестер Сити» провел сумасшедший матч против «Челси» в гостях, который завершился со счетом 4:4. Эта ничья стала для подопечных Хосепа Гвардиолы первой в текущем сезоне АПЛ.

    До этого «Манчестер Сити» одержал три победы подряд в чемпионате, обыграв такие команды, как «Борнмут» (6:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Брайтон» (2:1).

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» идет вторым в таблице АПЛ по завершению 12-ти туров чемпионата. Команда Юргена Клоппа оформила 8 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела одно поражение, набрав в общей сумме 27 очков. Разница забитых и пропущенных мячей «красных» составляет 27:10.

    Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате составляет пять матчей. В крайнем туре мерсисайдцы дома разгромили «Брентфорд» со счетом 3:0. Дублем в составе «красных» отличился Салах, еще один мяч на счету Жоты.

    До этого «Ливерпуль» оформил сухие победы над «Эвертоном» (2:0) и «Ноттингем Форест» (3:0), а также сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2) и «Лутоном» (1:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 1:0 в Ливерпуле и 4:1 в Манчестере. Всего в 10-ти последних матчах на счету «горожан» 4 победы, «красные» оказались сильнее в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.92.

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