Зане о своем удалении в матче с Австрией: Вечер в Вене, который хочется забыть

Полузащитники сборной Германиивысказался о своей красной карточке в товарищеском матче с Австрией (0:2).

«Вечер в Вене, который хочется забыть. В раздевалке я извинился перед товарищами по команде за свое поведение. При всех моих эмоциях и амбициях такого не должно случаться, особенно в нашей нынешней ситуации.

Я также приношу извинения нашим фанатам. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы 2024 год стал для нас успешным», — написал Зане на своей странице в соц. сети.

Напомним, что в самом начале 2-го тайма Зане получил прямую красную карточку. Полузащитник впервые в карьере был удален с поля.

Ранее полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о результатах национальной команды в последних матчах.