Далич прокомментировал победу сборной Хорватии над Арменией

Наставник сборной Хорватиивысказался о победе команды над Арменией в отборе на Евро-2024.

«Поздравляю свою команду с еще одним хорошим результатом и достижением. Это был непростой матч. Мы потратили много нервов в октябре, но все закончилось хорошо.

Мы набрали шесть очков в этих двух матчах. Это было непросто, особенно сегодня. Мы не забили второй мяч, могли пропустить, но нам удалось победить. Это большое достижение — мы едем в Германию, где нас будут поддерживать десятки тысяч хорватских болельщиков.

Те октябрьские отборочные матчи, возможно, пришлись как нельзя кстати — особенно для меня, чтобы вывести меня из зоны комфорта. У меня никогда не было такой мотивации, и я передал это своей команде.

Нам нужно улучшить многие вещи и проделать большую работу, если мы хотим повторить результаты чемпионатов мира», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.