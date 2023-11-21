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    Спаллетти: Украина доставила нам много проблем

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    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Украины (0:0).

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «В целом ничего нельзя считать само собой разумеющимся. Мы провели хорошую игру, в первом тайме было много моментов для достижения результата. Как только мы этого не сделали, матч стал более физическим, и на этом этапе речь уже шла не о футболе.

    Мы должны были продолжать атаковать, но Украина доказала, что они очень хорошая команда, которая доставила нам много проблем», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

    Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем.

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