Хохлов о Fan ID: Без фанатов футбол мертв

Бывший главный тренервысказал свое отношение к введению Fan ID на матчи РПЛ.

«Если честно, сейчас у меня двоякое впечатление от Fan ID. В принципе, можно и оформить этот документ, никаких трудностей нет. А также можно задать кучу вопросов: для чего он вообще нужен болельщикам? Поэтому мне как-то фиолетово.

Сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на РПЛ. Без фанатов футбол мёртв. На ретро-матче "Локомотив" — ЦСКА чувствовалась поддержка болельщиков», — сказал Хохлов Чемпионату.

Напомним, что Fan ID ввели летом 2022 года на матчи российской Премьер-лиги.

Ранее Хохлов высказался о возможном возобновлении тренерской деятельности.