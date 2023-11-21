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    Хохлов о Fan ID: Без фанатов футбол мертв

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    Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов высказал свое отношение к введению Fan ID на матчи РПЛ.

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Если честно, сейчас у меня двоякое впечатление от Fan ID. В принципе, можно и оформить этот документ, никаких трудностей нет. А также можно задать кучу вопросов: для чего он вообще нужен болельщикам? Поэтому мне как-то фиолетово.

    Сейчас на любительские матчи ходит гораздо больше болельщиков, чем на РПЛ. Без фанатов футбол мёртв. На ретро-матче "Локомотив" — ЦСКА чувствовалась поддержка болельщиков», — сказал Хохлов Чемпионату.

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    • Напомним, что Fan ID ввели летом 2022 года на матчи российской Премьер-лиги.

    Ранее Хохлов высказался о возможном возобновлении тренерской деятельности.

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