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    • Генсек РФС: Полностью доверяем Карпину и довольны его работой
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    Генсек РФС: Полностью доверяем Карпину и довольны его работой

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Ростов
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. У нас полное взаимопонимание с главным тренером.

    В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС. Поэтому совместно с Валерием Георгиевичем будем принимать решение.

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    • Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее. Думаю, если бы он не хотел, он бы уже сказал, что ему тяжело. Но таких разговоров нет», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

    Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

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