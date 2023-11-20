Президент РФС: Ведем переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборной России

Глава РФСсообщил, что федерация продолжает вести переговоры со возвращении сборной России на международные турниры.

«Вы знаете, что переговоры продолжаются. У нас есть определённая опция, которую мы обсудим в первой половине декабря. Представители ФИФА и УЕФА знают нашу позицию и диалог продолжается. Но нам тоже нужно принять решение на исполкоме, который состоится в первой половине декабря», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 20 ноября, завершилась товарищеская встреча в Волгограде между Россией и Кубой. Победу одержали хозяева с разгромным счетом 8:0.