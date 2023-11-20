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    Президент РФС: Ведем переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборной России

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России РФС
    Глава РФС Александр Дюков сообщил, что федерация продолжает вести переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении сборной России на международные турниры.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Вы знаете, что переговоры продолжаются. У нас есть определённая опция, которую мы обсудим в первой половине декабря. Представители ФИФА и УЕФА знают нашу позицию и диалог продолжается. Но нам тоже нужно принять решение на исполкоме, который состоится в первой половине декабря», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

    Напомним, что сегодня, 20 ноября, завершилась товарищеская встреча в Волгограде между Россией и Кубой. Победу одержали хозяева с разгромным счетом 8:0.

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