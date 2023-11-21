Доннарумма: Очень счастливы. Италия находится там, где заслуживает

Вратарь сборной Италиипрокомментировал выход национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

«Мы очень счастливы. Находимся там, где заслуживаем, несмотря на все трудности, которые у нас были. Благодаря новому тренеру и всему коллективу мы вернулись. Мы отправляемся туда как действующие чемпионы и снова приложим все усилия, зная, что сможем добиться успеха, если будем играть с таким духом.

Благодарим всех наших фанатов, которые оказали нам невероятную помощь на последних минутах. Мы все были едины», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем.