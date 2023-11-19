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    Чалов: Мы видим, что Головин прогрессирует

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    Форвард сборной России Федор Чалов высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. Он отметил прогресс хавбека.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Саша — большой молодец, хороший старт показал. Надеюсь, что в этом сезоне он ещё добавит, и, возможно, им заинтересуется более сильный и статусный клуб. У него всё есть, мы видим, что он прогрессирует, сейчас является одним из лучших игроков во Франции. Поэтому это очень классный момент.

    Конкуренция Головина с Килианом Мбаппе за лучшего игрока месяца? Я и говорю, что, конечно, в эти моменты какая-то гордость за наших пацанов, в частности за Головина. Мы прекрасно знаем, что у него есть все качества, чтобы быть на том уровне и становиться лучше», — приводит слова Чалова ТАСС.

    20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Кубой.

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