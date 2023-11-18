ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Волкановски5 причин, почему Волкановски проиграет Топурии
  • 10:36
    • Мбаппе хочет сыграть за сборную Франции на домашней Олимпиаде
  • 10:12
    • Винисиус пропустит матч с Аргентиной
  • 09:48
    • «Лейкерс» выиграли у «Портленда», «Денвер» уступил «Нью-Орлеану», несмотря на трипл-дабл Йокича
    Все новости спорта

    «Шинник» сыграл вничью с КАМАЗом

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Шинник КамАЗ
    «Шинник» на своем поле сыграл вничью с КАМАЗом в матче 19-го тура Первой лиги. Встреча закончилась вничью 2:2.

    Лидер атак «Шинника» Илья Рубцов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лидер атак «Шинника» Илья Рубцов

    У хозяев отличились Дмитрий Самойлов и Игорь Андреев. В составе КАМАЗа голы забили Артемий Укомский и Руслан Куль.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — КамАЗ 2:2
    Голы: 0:1 Ukomskiy A. (32'), 0:2 Руслан Куль (63'), 1:2 Денис Самойлов (пенальти) (69'), 2:2 Игорь Андреев (79') Шинник: Александр Довбня, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Василий Алейников, Михаил Гащенков, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Игорь Андреев, Guzj D., Kotin N., Rubtsov I. КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ukomskiy A. Предупреждения: Михаил Гащенков (19'), Валентин Пальцев (26'), Gyurdzhan A. (37'), Василий Алейников (57'), (69'), Guzj D. (71')

    У «Шинника» безвыигрышная серия составляет 8 матчей (4 ничьих и 4 поражения). Клуб набрал 23 очка и идет 11-м в таблице.

    Прогнозы на ФНЛ

    КАМАЗ (25) располагается на седьмой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У Хорватии не возникнет проблем в матче с аутсайдером группы
  • Латвия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Синнер уничтожит Медведева в полуфинале Итогового турнира?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Обойдет ли Армения Уэльс?
  • Армения — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Локомотив (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры