«Шинник» сыграл вничью с КАМАЗом

на своем поле сыграл вничью св матче 19-го тура Первой лиги. Встреча закончилась вничью 2:2.

У хозяев отличились Дмитрий Самойлов и Игорь Андреев. В составе КАМАЗа голы забили Артемий Укомский и Руслан Куль.

Футбол. Россия. ФНЛ Шинник — КамАЗ 2:2 Голы: 0:1 Ukomskiy A. (32'), 0:2 Руслан Куль (63'), 1:2 Денис Самойлов (пенальти) (69'), 2:2 Игорь Андреев (79') Шинник: Александр Довбня, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Василий Алейников, Михаил Гащенков, Денис Самойлов, Данила Сухомлинов, Игорь Андреев, Guzj D., Kotin N., Rubtsov I. КамАЗ: Арсен Адамов, Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ukomskiy A. Предупреждения: Михаил Гащенков (19'), Валентин Пальцев (26'), Gyurdzhan A. (37'), Василий Алейников (57'), (69'), Guzj D. (71')

У «Шинника» безвыигрышная серия составляет 8 матчей (4 ничьих и 4 поражения). Клуб набрал 23 очка и идет 11-м в таблице.

Прогнозы на ФНЛ

КАМАЗ (25) располагается на седьмой строчке.