«Динамо» Махачкала — «Тюмень»: счет матча 3:1, обзор голов

«Динамо» Махачкала Фото: globallookpress.com
На гол Виталия Шитова хозяева ответили точными бросками Раджаба Магомедова, Сослана Кагамазова и Сердера Сердерова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Динамо-Махачкала — Тюмень 3:1
Голы: 0:1 Владислав Шитов (16'), 1:1 Ражаб Магомедов (36'), 2:1 Сослан Кагермазов (52'), 3:1 Serderov S. (70') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Самину Абдуллахи, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Serderov S. Тюмень: Никита Печенкин, Максим Петров, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Druzhinin I., Korotaev A., Markelov I., Porokhov I. Предупреждения: Владислав Шитов (33'), Никита Печенкин (52'), Baytukov R. (90+3') Удаление: Денис Самойлов (72')
«Динамо» (37 очков) поднялось на первое место в турнирной таблице, «Тюмень» (35 пунктов) — вторая.