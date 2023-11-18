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    Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» и вышло на первое место Первой лиги

    «Динамо» Махачкала — «Тюмень»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура Первой лиги «Динамо» из Махачкалы переиграло «Тюмень» со счетом 3:1.

    «Динамо» Махачкала
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    «Динамо» Махачкала

    На гол Виталия Шитова хозяева ответили точными бросками Раджаба Магомедова, Сослана Кагамазова и Сердера Сердерова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Тюмень 3:1
    Голы: 0:1 Владислав Шитов (16'), 1:1 Ражаб Магомедов (36'), 2:1 Сослан Кагермазов (52'), 3:1 Serderov S. (70') Динамо-Махачкала: Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Нардин Мулахусейнович, Самину Абдуллахи, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Volk D., Alibekov M., Serderov S. Тюмень: Никита Печенкин, Максим Петров, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Druzhinin I., Korotaev A., Markelov I., Porokhov I. Предупреждения: Владислав Шитов (33'), Никита Печенкин (52'), Baytukov R. (90+3') Удаление: Денис Самойлов (72')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Динамо» (37 очков) поднялось на первое место в турнирной таблице, «Тюмень» (35 пунктов) — вторая.

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