Кокшаров: Считаю, что «Золотой мяч» должен был получить именно Холанн

Нападающийвысоко оценил уровень игры форварда

«Холанн? Очень сильный и хороший футболист. Считаю, что "Золотой мяч" должен был получить именно Холанн. Он лучший футболист мира на данный момент.

Я часто смотрю матчи "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Мне нравится стиль игры Эрлинга, стараюсь действовать в похожей манере. Ещё выделю Виктора Осимхена из "Наполи". Кто мой кумир? Криштиану Роналду.

Почему он, а не Месси? Нравится его ментальность, как он относится к мелочам. Считаю, что они многое решают в спорте. Мне близок подход, когда человек делает себя сам и во всём пытается стать лучше», — приводит слова Кокшарова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Кокшаров провел за «Краснодар» 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Холанн принял участие в 12-и матчах за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи.