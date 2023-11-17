ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарЭпоха Неймара — всё. Сборной Бразилии пора забыть о своей звезде, иначе ее ждет провал
  • 15:42
    • «Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play
  • 14:28
    • «Реал» подтвердил информацию о травме Камавинга
  • 14:13
    • Источник: Малкин имеет задолженность перед российской налоговой службой
  • 13:42
    • Загитова: Желание вернуться в фигурное катание у меня присутствует всегда
  • 11:39
    • Мальдини может получить должность в «МЮ»
    Все новости спорта

    Кокшаров: Считаю, что «Золотой мяч» должен был получить именно Холанн

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Золотой мяч
    Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров высоко оценил уровень игры форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

    Эрлинг Холанн — форвард «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн — форвард «Манчестер Сити»

    «Холанн? Очень сильный и хороший футболист. Считаю, что "Золотой мяч" должен был получить именно Холанн. Он лучший футболист мира на данный момент.

    Я часто смотрю матчи "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Мне нравится стиль игры Эрлинга, стараюсь действовать в похожей манере. Ещё выделю Виктора Осимхена из "Наполи". Кто мой кумир? Криштиану Роналду.

    Почему он, а не Месси? Нравится его ментальность, как он относится к мелочам. Считаю, что они многое решают в спорте. Мне близок подход, когда человек делает себя сам и во всём пытается стать лучше», — приводит слова Кокшарова «РИА Новости Спорт».

  • Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
  • «Реал» не сможет подписать Холанна, Сперцян поедет покорять Италию, а «Бавария» подпишет опорника
  • 13/11/2023

    • В нынешнем сезоне Кокшаров провел за «Краснодар» 8 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    Холанн принял участие в 12-и матчах за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахстан продолжит борьбу за выход на Евро-2024
  • Казахстан — Сан-Марино. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Северная Македония снова шокирует Италию?
  • Италия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • Сборная Англии забьет Мальте больше четырех мячей?
  • Англия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Казахстан — Сан-Марино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Латвия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Армения — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры