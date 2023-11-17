Фердинанд: что Стерлинг не попал в заявку сборной Англии, выше моего понимания

Экс-защитниквысказался о невызове полузащитникав сборную Англии на матчи квалификации Евро-2024.

«Я не знаю, что он натворил, не знаю, что случилось, но тот факт, что он не попал в заявку сборной, выше моего понимания.

Я знаю, что талантливых английских футболистов хватает, но если говорить о текущем моменте, о набранной на сегодняшний день форме, то у него больше результативных передач и забитых мячей, чем у Рашфорда и Грилиша, вместе взятых», — приводит слова Фердинанда издание Mirror.

Напомним, что сборная Англии сыграет с Мальтой в рамках отбора на Евро-2024 17-го ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можете посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел 12 матчей за «Челси» в АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.