ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»? Варрен Заир-ЭмриНовый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри — будущая звезда ПСЖ Брендан АлленАллен подерется с Крейгом, непобежденный Моралес встретится с Мэттьюзом. Анонс карда UFC Vegas 82
  • 00:41
    • Израиль ушел от поражения в матче со Швейцарией
    Все новости спорта

    Сборная Англии забьет Мальте больше четырех мячей?

    Англия — Мальта. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Евро-2024 17 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Сборная Мальты Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Англия — Мальта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн
    Сборная Англии сыграет на своем поле против Мальты в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 17 ноября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 22:45 мск. Англия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 17 Ноября 2023 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 22:45 Мальта Мальта
  • Валлетта
    •

    Англия

    Сборная Англии, как и ожидалось, досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро.

    При этом нельзя сказать, что Англия попала в легкую группу. Италия, Украина и Северная Македония — не такие уж и простые соперники.

    Коэффициенты матча Англия — Мальта

    1X2Новым игрокам
  • 1.0130.0090.00Бонус$9500
    •

    Но у команды Гарета Саутгейта все равно не было серьезных проблем. Англия выиграла пять из шести матчей в текущем отборе.

    Исключением стала только выездная встреча с Украиной, завершившаяся вничью 2:2.

  • Отбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
  • Изучаем состояние дел в квалификации чемпионата Европы накануне финальных туров отбора
  • 19/10/2023

    • Также стоит отметить результативность английской сборной. В шести матчах она забила 19 мячей.

    Мальта

    Сборная Мальты занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка в семи предыдущих матчах.

    В прошлом месяце Мальта проиграла Италии и Украине, пропустив в общей сложности семь мячей.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Правда, в игре с украинцами (1:3) команда Микеле Марколини какое-то время даже вела в счете и имела несколько моментов, чтобы забить второй мяч.

    Мальта пропустила 18 мячей в семи матчах квалификации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Англии. На ничью можно поставить за 30.00, а на победу Мальты — за 76.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Даже если англичане выйдут на матч без своих главных звезд, гостям вряд ли удастся избежать погрома.

    Дома команда Саутгейта точно не будет скромничать, а уж тем более на «Уэмбли».

    Ставка — победа Англии с форой (-4,0) за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Портленд — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Австралия — Бангладеш
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Япония — Мьянма
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Филиппины — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Южная Корея — Сингапур
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Таиланд — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Малайзия — Киргизия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джокович — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Греция U21 — Фарерские острова U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Англия — Мальта: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Сборная Англии забьет Мальте больше четырех мячей?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры