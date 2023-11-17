Сборная Англии сыграет на своем поле против Мальты в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 17 ноября в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 22:45 мск. Англия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Сборная Англии, как и ожидалось, досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро.

При этом нельзя сказать, что Англия попала в легкую группу. Италия, Украина и Северная Македония — не такие уж и простые соперники.

Коэффициенты матча Англия — Мальта 1X2Новым игрокам 1.0130.0090.00Бонус$9500

Но у команды Гарета Саутгейта все равно не было серьезных проблем. Англия выиграла пять из шести матчей в текущем отборе.

Исключением стала только выездная встреча с Украиной, завершившаяся вничью 2:2.

Также стоит отметить результативность английской сборной. В шести матчах она забила 19 мячей.

Мальта

Сборная Мальты занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка в семи предыдущих матчах.

В прошлом месяце Мальта проиграла Италии и Украине, пропустив в общей сложности семь мячей.

Все прогнозы на Евро-2024

Правда, в игре с украинцами (1:3) команда Микеле Марколини какое-то время даже вела в счете и имела несколько моментов, чтобы забить второй мяч.

Мальта пропустила 18 мячей в семи матчах квалификации.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Англии. На ничью можно поставить за 30.00, а на победу Мальты — за 76.00.

Даже если англичане выйдут на матч без своих главных звезд, гостям вряд ли удастся избежать погрома.

Дома команда Саутгейта точно не будет скромничать, а уж тем более на «Уэмбли».

Ставка — победа Англии с форой (-4,0) за 1.98.