Англия
Сборная Англии, как и ожидалось, досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро.
При этом нельзя сказать, что Англия попала в легкую группу. Италия, Украина и Северная Македония — не такие уж и простые соперники.
Коэффициенты матча Англия — Мальта
Но у команды Гарета Саутгейта все равно не было серьезных проблем. Англия выиграла пять из шести матчей в текущем отборе.
Исключением стала только выездная встреча с Украиной, завершившаяся вничью 2:2.
Также стоит отметить результативность английской сборной. В шести матчах она забила 19 мячей.
Мальта
Сборная Мальты занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка в семи предыдущих матчах.
В прошлом месяце Мальта проиграла Италии и Украине, пропустив в общей сложности семь мячей.
Правда, в игре с украинцами (1:3) команда Микеле Марколини какое-то время даже вела в счете и имела несколько моментов, чтобы забить второй мяч.
Мальта пропустила 18 мячей в семи матчах квалификации.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Англии. На ничью можно поставить за 30.00, а на победу Мальты — за 76.00.
Даже если англичане выйдут на матч без своих главных звезд, гостям вряд ли удастся избежать погрома.
Дома команда Саутгейта точно не будет скромничать, а уж тем более на «Уэмбли».
Ставка — победа Англии с форой (-4,0) за 1.98.