Черногория — Литва: счет матча 2:0, обзор голов

В матче девятого тура группового этапа отбора на Евро-2024 сборная Черногория переиграла команду Литвы со счетом 2:0.

Судьбу противостояния решили точные удары Эдвина Куца и Стефана Йоветича.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G Черногория — Литва 2:0 Голы: 1:0 Эдвин Куч (3'), 2:0 Стеван Йоветич (48') Черногория: Милан Миятович, Марко Вешович, Слободан Рубежич, Игор Вуячич, Ристо Радунович, Милутин Осмаич, Марко Янкович, Эдвин Куч, Дритон Цамай (Viktor Djukanovic, 74'), Никола Крстович (Душан Бакич, 78'), Стеван Йоветич (Марко Вукчевич, 69') Литва: Эдвинас Гертмонас, Пиюс Ширвис (Клаудиюс Упстас, 63'), Рокас Лекиатас, Эдвинас Гирдвайнис, Фёдор Черных (Даниэль Романовский, 81'), Гвидас Гинейтис, Выкинтас Сливка, Модестас Воробьёвас (Арвидас Новиковас, 63'), Эдгарас Уткус (Artur Dolznikov, 63'), Юстас Ласицкас, Гитис Паулаускас Предупреждения: Игор Вуячич (27'), Слободан Рубежич (32'), Ристо Радунович (34'), Модестас Воробьёвас (40'), Эдгарас Уткус (57'), Юстас Ласицкас (77')

Таким образом, Черногория набрала 11 очков и продолжает идти на третьем месте в группе. У команды остаются шансы на выход на чемпионат Европы, поскольку отставание от второй Сербии составляет только два пункта. У Литвы осталось 6 баллов и четвертая строчка.