Уругвай обыграл Аргентину, Бразилия проиграла Колумбии в отборе ЧМ-2026

Сборнаяпроигралав матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

Защитник Рональд Араухо на 41-й минуте открыл счет. В концовке встречи Давид Нуньес забил второй гол гостей.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут.

Для Аргентины это первое поражение в квалификации ЧМ-2026. Команда Лионеля Скалони с 12-ю очками продолжает лидировать в группе, Уругвай (10) идет вторым.

В другом матче сборная Колумбии победила команду Бразилии со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилья.

На 4-й минуте нападающий гостей Габриэль Мартинелли открыл счет. Во втором тайме колумбийский форвард Луис Диас оформил дубль и принес своей команде победу.

Бразилия проиграла второй матч подряд и семью очками идет пятой в группе, Колумбия (9) идет третьей.

Также сборные Чили и Парагвая не выявили победителя, расписав мировую со счетом 0:0.