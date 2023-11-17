Уругвай обыграл Аргентину, Бразилия проиграла Колумбии в отборе ЧМ-2026

Защитник Рональд Араухо на 41-й минуте открыл счет. В концовке встречи Давид Нуньес забил второй гол гостей.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут.
Для Аргентины это первое поражение в квалификации ЧМ-2026. Команда Лионеля Скалони с 12-ю очками продолжает лидировать в группе, Уругвай (10) идет вторым.
В другом матче сборная Колумбии победила команду Бразилии со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилья.
На 4-й минуте нападающий гостей Габриэль Мартинелли открыл счет. Во втором тайме колумбийский форвард Луис Диас оформил дубль и принес своей команде победу.
Бразилия проиграла второй матч подряд и семью очками идет пятой в группе, Колумбия (9) идет третьей.
Также сборные Чили и Парагвая не выявили победителя, расписав мировую со счетом 0:0.