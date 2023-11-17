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    Уругвай обыграл Аргентину, Бразилия проиграла Колумбии в отборе ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Бразилии Сборная Украины Футбол Украины Сборная Колумбии
    Сборная Аргентины проиграла Уругваю в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:2. Встреча прошла на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Защитник Рональд Араухо на 41-й минуте открыл счет. В концовке встречи Давид Нуньес забил второй гол гостей.

    Лидер сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут.

    Для Аргентины это первое поражение в квалификации ЧМ-2026. Команда Лионеля Скалони с 12-ю очками продолжает лидировать в группе, Уругвай (10) идет вторым.

    В другом матче сборная Колумбии победила команду Бразилии со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилья.

    На 4-й минуте нападающий гостей Габриэль Мартинелли открыл счет. Во втором тайме колумбийский форвард Луис Диас оформил дубль и принес своей команде победу.

    Бразилия проиграла второй матч подряд и семью очками идет пятой в группе, Колумбия (9) идет третьей.

    Также сборные Чили и Парагвая не выявили победителя, расписав мировую со счетом 0:0.

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