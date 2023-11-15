Защитник «Балтики»: Иногда Игнашевич может «напихать», надо взбодрить состояние футболистов

Защитниквысказался о работе главного тренера команды

«Не сказал бы, что Игнашевич в тренерской работе не очень разговорчивый человевек. Самое главное, что он доносит до команды мысль о том, как и во что мы должны играть. Акцент делает на единоборствах, это приближает победу.

Иногда Игнашевич может "напихать" подопечным. Думаю, сейчас команде это и надо. Находимся внизу таблицы, надо взбодрить состояние футболистов, чтобы все бились друг за друга», — приводит слова Малярова «Матч ТВ».

«Балтика» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем матче команда Игнашевича сыграет со «Спартаком» 25-го ноября.

Маляров провел 14 матчей за «Балтику», не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.