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    Защитник «Балтики»: Иногда Игнашевич может «напихать», надо взбодрить состояние футболистов

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    Защитник «Балтики» Кирилл Маляров высказался о работе главного тренера команды Сергея Игнашевича.

    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»
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    Сергей Игнашевич — главный тренер «Балтики»

    «Не сказал бы, что Игнашевич в тренерской работе не очень разговорчивый человевек. Самое главное, что он доносит до команды мысль о том, как и во что мы должны играть. Акцент делает на единоборствах, это приближает победу.

    Иногда Игнашевич может "напихать" подопечным. Думаю, сейчас команде это и надо. Находимся внизу таблицы, надо взбодрить состояние футболистов, чтобы все бились друг за друга», — приводит слова Малярова «Матч ТВ».

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    • «Балтика» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующем матче команда Игнашевича сыграет со «Спартаком» 25-го ноября.

    Маляров провел 14 матчей за «Балтику», не отметился результативными действиями и заработал 2 желтые карточки.

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