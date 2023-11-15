Юниорские сборные Хорватии, Италии и Испании одержали победы в квалификации Евро-2024

Обзор матчей квалификации Евро-2024 до 19 лет.

В одной из встреч сборная Хорватии U19 обыграла Армению U19 (2:1).

Дублем в этом матче отметился хорватский полузащитник Лука Врбанчич, забив свои голы на 66-й и 71-й минутах встречи.

Единственный гол Армении U19 забил форвард Эдик Варданян на 22-й минуте.

После этого матча Хорватия U19 занимает 2-е место в группе 9 с 3 очками в активе. Армения U19 — на 3-й позиции без набранных очков.

В параллельном матче сборная Италии U19 разгромила Лихтенштейн U19 со счетом 7:0.

В составе итальянской сборной хет-трик оформил нападающий Лоренцо Ангхеле, а по голу забили Маттиа Маннини, Алессио Бакка, Лука Липани и Уисдом Эми.

Италия U19 занимает 1-е место в группе 4 (3 очка), а Лихтенштейн U19 на последней позиции (0 баллов).

Еще в одном матче Испания U19 не оставила шансов Молдавии U19 (5:0).

В составе Испании U19 хет-трик оформил защитник команды Ярек Гасиоровски, а по одному мячу забили Симо и Кевин Санчес.

Испания U19 занимает 1-е место в группе 6 (3 очка), а Молдавия U19 — на 4-й позиции (0 баллов).