Безруков о Слуцком: Он уже скучает по тренерской деятельности

Защитникрассказал о желании бывшего главного тренера командывернуться к тренерской работе.

«Он уже скучает по тренерской деятельности, ждет благоприятный и интересный вариант. Бывших тренеров не бывает, как и бывших футболистов.

В любом случае, даже если он сейчас работает в медиа, он скучает по футболу. По разговору это тоже чувствуется. Рано или поздно он вернется, и я буду этому рад», — цитирует Безрукова «РИА Новости».

Напомним, что Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2022 года и с тех пор находится без клуба.

После 15-и туров казанская команда занимает 8-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе.