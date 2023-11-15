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    Безруков о Слуцком: Он уже скучает по тренерской деятельности

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    Защитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о желании бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого вернуться к тренерской работе.

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    «Он уже скучает по тренерской деятельности, ждет благоприятный и интересный вариант. Бывших тренеров не бывает, как и бывших футболистов.

    В любом случае, даже если он сейчас работает в медиа, он скучает по футболу. По разговору это тоже чувствуется. Рано или поздно он вернется, и я буду этому рад», — цитирует Безрукова «РИА Новости».

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    • Напомним, что Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре 2022 года и с тех пор находится без клуба.

    После 15-и туров казанская команда занимает 8-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе.

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