Марез: В «Манчестер Сити» я выиграл все, но было ощущение, что чего то не хватает в моей карьере

Полузащитниквысказался о причинах ухода из

«У меня оставалось два года по контракту с "Сити", и я мог продолжить играть в Англии, но принял решение уйти. Я чувствовал, что это возможность, которая больше может не повториться.

Вероятно, это было подходящее время для того, чтобы уйти, так как я уже провёл пять лет в "Манчестер Сити" и выиграл всё, но, честно говоря, у меня всё ещё есть ощущение, что мне чего-то не хватило в моей карьере там.

В Лиге чемпионов я не играл ни в полуфинале, ни в финале, хотя в предыдущих сезонах начинал как стартовый игрок и всегда оказывал влияние на команду.

Я получил предложение провести четыре года в Саудовской Аравии, мусульманской стране, и моя семья, безусловно, чувствует себя здесь комфортно», — приводит слова Мареза AS.

В прошлом сезоне Марез провел 41 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 10 ассистов. После перехода в «Аль-Ахли» полузащитник принял участие в 13-и встречах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.