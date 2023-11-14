ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
    Все новости спорта

    Марез: В «Манчестер Сити» я выиграл все, но было ощущение, что чего то не хватает в моей карьере

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Саудовская Про-Лига Аль-Ахли Доха
    Полузащитник «Аль-Ахли» Рияд Марез высказался о причинах ухода из «Манчестер Сити».

    Рияд Марез
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рияд Марез

    «У меня оставалось два года по контракту с "Сити", и я мог продолжить играть в Англии, но принял решение уйти. Я чувствовал, что это возможность, которая больше может не повториться.

    Вероятно, это было подходящее время для того, чтобы уйти, так как я уже провёл пять лет в "Манчестер Сити" и выиграл всё, но, честно говоря, у меня всё ещё есть ощущение, что мне чего-то не хватило в моей карьере там.

    В Лиге чемпионов я не играл ни в полуфинале, ни в финале, хотя в предыдущих сезонах начинал как стартовый игрок и всегда оказывал влияние на команду.

    Я получил предложение провести четыре года в Саудовской Аравии, мусульманской стране, и моя семья, безусловно, чувствует себя здесь комфортно», — приводит слова Мареза AS.

  • Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
  • «Реал» не сможет подписать Холанна, Сперцян поедет покорять Италию, а «Бавария» подпишет опорника
  • Вчера

    • В прошлом сезоне Марез провел 41 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 10 ассистов. После перехода в «Аль-Ахли» полузащитник принял участие в 13-и встречах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» и СКА вновь проведут результативную встречу
  • «Ак Барс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Джокович проиграет Синнеру на Итоговом турнире?
  • Джокович — Синнер. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • В столичном дерби вся слава достанется «Спартаку»
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Циципас — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бельгия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры