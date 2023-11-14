Быстров: Миранчуку нужно возвращаться в РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Зенита»считает, чтонадо перейти изв российский клуб.

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. В минувшее воскресенье россиянин провел на поле все 90 минут в игре с «Удинезе» (1:1).

«Впервые за долгое время тренер наконец‑то доверил ему место в основном составе. Плюс матч складывался неудачно, они проигрывали практически на протяжении всего матча и тренер провел все замены, но Миранчука оставил на поле. Значит, его игра устраивала главного тренера.

Не знаю, как дальше у Миранчука будет складываться, но, на мой взгляд, ему нужно ехать в чемпионат России — выбирать клуб, где он будет играть и получать удовольствие от футбола, а не сидеть на скамейке и щелкать семечки», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».