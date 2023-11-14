ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
    Все новости спорта

    Быстров: Миранчуку нужно возвращаться в РПЛ

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Аталанта Серия A Футбол Италии РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров считает, что Алексею Миранчуку надо перейти из «Аталанты» в российский клуб.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    Миранчук провел в текущем чемпионате Италии четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. В минувшее воскресенье россиянин провел на поле все 90 минут в игре с «Удинезе» (1:1).

    «Впервые за долгое время тренер наконец‑то доверил ему место в основном составе. Плюс матч складывался неудачно, они проигрывали практически на протяжении всего матча и тренер провел все замены, но Миранчука оставил на поле. Значит, его игра устраивала главного тренера.

  • Корнеев: «Аталанта» летом поступила как «собака на сене» в ситуации с Миранчуком
  • Читайте по теме

    • Не знаю, как дальше у Миранчука будет складываться, но, на мой взгляд, ему нужно ехать в чемпионат России — выбирать клуб, где он будет играть и получать удовольствие от футбола, а не сидеть на скамейке и щелкать семечки», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» и СКА вновь проведут результативную встречу
  • «Ак Барс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Джокович проиграет Синнеру на Итоговом турнире?
  • Джокович — Синнер. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • В столичном дерби вся слава достанется «Спартаку»
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Циципас — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бельгия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры