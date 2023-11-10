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    Корнеев: «Аталанта» летом поступила как «собака на сене» в ситуации с Миранчуком

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте».

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    В текущем сезоне Миранчук принял участие лишь в пяти матчах, проведя на поле в общей сложности лишь 104 минуты.

    «На мой взгляд, "Аталанта" летом приняла непонятное решение. Клуб поступил как "собака на сене" — не вашим, не нашим. Очевидно, что Гасперини имеет какой‑то негатив в сторону Миранчука и не рассчитывает на него. Поэтому я не понимаю, почему "Аталанта" его не отдала в другой клуб. Думаю, Миранчуку нужно смотреть зимой предложения по спортивным составляющим, чтобы уже летом играть и полноценно продолжать свою карьеру», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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