Корнеев: «Аталанта» летом поступила как «собака на сене» в ситуации с Миранчуком

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте».

В текущем сезоне Миранчук принял участие лишь в пяти матчах, проведя на поле в общей сложности лишь 104 минуты.

«На мой взгляд, "Аталанта" летом приняла непонятное решение. Клуб поступил как "собака на сене" — не вашим, не нашим. Очевидно, что Гасперини имеет какой‑то негатив в сторону Миранчука и не рассчитывает на него. Поэтому я не понимаю, почему "Аталанта" его не отдала в другой клуб. Думаю, Миранчуку нужно смотреть зимой предложения по спортивным составляющим, чтобы уже летом играть и полноценно продолжать свою карьеру», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».