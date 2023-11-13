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    Защитник «Оренбурга» Перес: У нас хорошая команда, нам просто надо продолжать работать

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    Защитник «Оренбурга» Матиас Перес оценил работу главного тренера команды Давида Деограсии.

    Давид Деограсия — главный тренер «Оренбурга»
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    Давид Деограсия — главный тренер «Оренбурга»

    «В матче с "Динамо" мы не смогли добиться положительного результата, но нам надо продолжать работать, чтобы подняться выше.

    Никаких проблем нет, мы понимаем требования Деограсии. Это очень хороший тренер. Нам просто надо продолжать работать, тренироваться. У нас хорошая команда, думаю, что мы показываем это на поле», — сказал Перес Чемпионату.

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    • После 15-и туров «Оренбург» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем матче команда Деограсии сыграют с «Ахматом» 26-го ноября.

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