Защитник «Оренбурга» Перес: У нас хорошая команда, нам просто надо продолжать работать

Защитникоценил работу главного тренера команды

«В матче с "Динамо" мы не смогли добиться положительного результата, но нам надо продолжать работать, чтобы подняться выше.

Никаких проблем нет, мы понимаем требования Деограсии. Это очень хороший тренер. Нам просто надо продолжать работать, тренироваться. У нас хорошая команда, думаю, что мы показываем это на поле», — сказал Перес Чемпионату.

После 15-и туров «Оренбург» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. В следующем матче команда Деограсии сыграют с «Ахматом» 26-го ноября.