Калинин: С ЦСКА играть сложнее, чем со «Спартаком»

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о ничейном результате в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Сергей Абуезидович (Ташуев) вместе с командой поздравили меня (с днём рождения) перед игрой с ЦСКА и после неё. Главный подарок для меня — это то, что мы не проиграли. Жалко, что не победили. Но один балл, как говорится, тоже движение вверх.

Если сравнивать эту игру и матч со "Спартаком", кто из соперников был сильнее? ЦСКА более организованная команда. Они бойцы. Против них играть тяжелее.

Со "Спартаком" тоже было сложно, но пацаны — молодцы, что вырвали победу. Лично по мне, с ЦСКА было тяжелее. Это очень квалифицированная команда», — приводит слова Калинина «Матч ТВ».

После ничьей с ЦСКА «Факел» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе.