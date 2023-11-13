Слуцкий: Головин сейчас сможет заиграть в «Тоттенхэме» или «Арсенале»

Экс-главный тренер ЦСКАсчитает, что хавбек «Монако»демонстрирует сейчас уровень, который позволяет ему играть в ведущих клубах АПЛ.

«Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в "Тоттенхэме" и "Арсенале". При всей моей любви к Мартину Эдегору, я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

При Леониде Слуцком в ЦСКА Александр Головин стал прочным игроком стартового состава и всегда о нем тепло отзывался. В текущем чемпионате французской Лиги 1 полузащитник провел 11 матчей, забил пять мячей, отдал два голевых паса.