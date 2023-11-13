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    Слуцкий: Головин сейчас сможет заиграть в «Тоттенхэме» или «Арсенале»

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    Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что хавбек «Монако» Александр Головин демонстрирует сейчас уровень, который позволяет ему играть в ведущих клубах АПЛ.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в "Тоттенхэме" и "Арсенале". При всей моей любви к Мартину Эдегору, я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».

    При Леониде Слуцком в ЦСКА Александр Головин стал прочным игроком стартового состава и всегда о нем тепло отзывался. В текущем чемпионате французской Лиги 1 полузащитник провел 11 матчей, забил пять мячей, отдал два голевых паса.

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