Слуцкий: Головин сейчас сможет заиграть в «Тоттенхэме» или «Арсенале»

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
«Могу точно утверждать, что в той форме, в которой Саша сейчас, он не затерялся бы в "Тоттенхэме" и "Арсенале". При всей моей любви к Мартину Эдегору, я могу сказать, что Головин сейчас не хуже», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live».
При Леониде Слуцком в ЦСКА Александр Головин стал прочным игроком стартового состава и всегда о нем тепло отзывался. В текущем чемпионате французской Лиги 1 полузащитник провел 11 матчей, забил пять мячей, отдал два голевых паса.