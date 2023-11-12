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    Семин считает «Краснодар» реальным претендентом на золото РПЛ

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы «Краснодара» на борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге .

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Конечно, для нашего чемпионата хорошо, что у "Зенита" появился конкурент. Это хорошо для интереса болельщиков, для города Краснодар, Краснодарского края.

    Столько много внимания в городе уделяют футбольной команде. И такие условия, которые создал Галицкий. Думаю, они реальные претенденты на золото. Всё закономерно», — приводит слова Семина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Накануне «Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. После 15 туров чемпионата России «быки» набрали 32 очка и занимают первое место в турнирной таблице.

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