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    «Эмполи» в гостях нанес неожиданное поражение «Наполи»

    «Наполи» — «Эмполи»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

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    Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А между «Наполи» и «Эмполи». Победу со счетом 1:0 одержали гости. Хвича Кварацхелия появился на поле на 54-й минуте.

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    Инициативой в матче ожидаемо владели неаполитанцы, но «Эмполи» спокойно отбивал наскоки хозяев, практически не помышляя о контратаках.

    Когда матч тихо катился к нулевой ничьей, команде Аурелио Андреаццоли удалось забить неожиданный гол. Его автором стал Виктор Коваленко, вышедший на поле на 71-й минуте

    Украинский полузащитник получил мяч в штрафной и нанес неотразимый удар в верхний угол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Эмполи 0:1
    Гол: 0:1 Виктор Коваленко (90 + 1') Наполи: Пьерлуиджи Голлини, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Лео Эстигор, Матиас Оливера (Мариу Руй, 84'), Андре Замбо Ангисса (Йенс-Люс Каюсте, 73'), Станислав Лоботка, Элиф Элмас (Хвича Кварацхелия, 54'), Маттео Политано (Йеспер Линдстрём, 73'), Джованни Симеоне (Пётр Зелиньски, 54'), Джакомо Распадори Эмполи: Этрит Бериша, Либерато Кэкачей, Себастьяно Луперто, Ардиан Исмайли, Бартош Берешиньски (Тайронн Эбюэхи, 63'), Николо Камбьяги (Эммануэль Гьяси, 63'), Юссеф Мале, Филиппо Раноккья (Альберто Грасси, 80'), Якопо Фаццини (Виктор Коваленко, 71'), Франческо Капуто, Маттео Канчелльери (Дэниел Мальдини, 80') Предупреждения: Маттео Канчелльери (78'), Йенс-Люс Каюсте (90 + 3')

    У «Наполи» осталось 21 очко и пока четвертое место в Серии А. «Эмполи» покинул зону вылета, у него стало 10 очков.

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