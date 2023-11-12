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    Карпукас: Буду безумно рад возвращению Миранчука в «Локомотив»

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    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, как воспримет возвращение хавбека Алексея Миранчука в стан железнодорожников.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Без сомнений я бы хотел играть с таким мастером, как Алексей Миранчук, в одной команде. Очень хотел сыграть с ним и в сборной, но пока не получилось — он получил травму. Мы жили с ним в одном интернате.

    Желаю Алексею всего самого лучшего. Как он посчитает нужным поступить, так для него и будет лучше. Если он вернётся в "Локомотив", то я буду безумно рад.

    Так же буду рад, если он найдёт и другое лучшее для себя продолжение карьеры.
    Я слежу за ним. Когда играет "Аталанта", то я смотрю, вышел ли Лёша на поле. Если он играет, то я сразу включаю матч, где бы я ни находился», — цитирует Карпукаса «Чемпионат».

    В текущем сезоне Алексей Миранчук поучаствовал в пяти матчах «Аталанты» во всех турнирах, но пока ни разу не вышел в стартовом составе команды, а также не отметился результативными действиями.

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