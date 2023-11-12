Карпукас: Буду безумно рад возвращению Миранчука в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива»рассказал, как воспримет возвращение хавбекав стан железнодорожников.

«Без сомнений я бы хотел играть с таким мастером, как Алексей Миранчук, в одной команде. Очень хотел сыграть с ним и в сборной, но пока не получилось — он получил травму. Мы жили с ним в одном интернате.

Желаю Алексею всего самого лучшего. Как он посчитает нужным поступить, так для него и будет лучше. Если он вернётся в "Локомотив", то я буду безумно рад.

Так же буду рад, если он найдёт и другое лучшее для себя продолжение карьеры.

Я слежу за ним. Когда играет "Аталанта", то я смотрю, вышел ли Лёша на поле. Если он играет, то я сразу включаю матч, где бы я ни находился», — цитирует Карпукаса «Чемпионат».

В текущем сезоне Алексей Миранчук поучаствовал в пяти матчах «Аталанты» во всех турнирах, но пока ни разу не вышел в стартовом составе команды, а также не отметился результативными действиями.